Soutien mesuré de la Russie – Poutine cherche un plan B pour sortir Loukachenko de la crise L’heure est à la retenue à Moscou. Le chef du Kremlin évite d’afficher un soutien sans faille à son allié biélorusse. Benjamin Quénelle Moscou

Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko près de Moscou, le 30 juin 2020. Entre les deux présidents, une relation complexe et tendue. (Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Hasard ou non des tractations internationales en coulisses, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a déclaré qu’une réforme constitutionnelle serait une solution durable à la crise politique à Minsk. C’est précisément l’une des revendications de l’opposition biélorusse derrière Svetlana Tikhanovskaïa. Face aux foules de manifestants rejetant son allié mais pas la Russie, le Kremlin est à la recherche d’un plan B. Alexandre Loukachenko, lui, ne cesse ces derniers jours d’appeler Vladimir Poutine. Entre le président biélorusse et le chef du Kremlin, qui enchaînaient jusque-là d’amicales parties de hockey sur glace à Sotchi et des négociations tendues à Moscou sur les livraisons d’hydrocarbures, la relation est complexe et tendue.