Alexeï Navalny – «Poutine entrera dans l’histoire comme l’Empoisonneur de slips» Condamné à 2 ans et 8 mois de prison pour une vieille affaire, l’opposant russe a profité du tribunal pour lancer une violente attaque contre le président. Benjamin Quénelle, Moscou

Alexeï Navalny s’est servi du tribunal comme d’un forum politique, accusant Vladimir Poutine d’avoir voulu le tuer. AFP

Alexeï Navalny est devenu mardi le principal prisonnier politique du Kremlin de Vladimir Poutine. Virulente tirade depuis la cage en verre d’un tribunal de Moscou, contre lourde peine à de la prison ferme: le bras de fer à distance entre l’avocat anticorruption et le président vient de passer dans une autre dimension. Avant sa condamnation à 2 ans et 8 mois de détention, prononcée après une audience de plus de huit heures, l’opposant a transformé le tribunal en forum politique.

«Ils essaient de nous intimider avec des procès spectacles comme celui-là. Ce n’est pas une démonstration de force mais de faiblesse.» Alexeï Navalny