Interview de Hillary Clinton – «Poutine est une brute et fera tout pour vous dominer» L’ancienne secrétaire d’État américaine approuve le fait de soutenir militairement l’Ukraine et qualifie le président russe de «tueur». Maurizio Molinari «La Repubblica»

«Plus les autocraties se développent, plus les droits des femmes sont en danger», soutient l’ancienne première dame. Photo: Getty Images

«Les démagogues populistes menacent les démocraties de l’intérieur, et un tyran comme Vladimir Poutine s’attaque à nos libertés en Ukraine.» Dans une cour de Venise, Hillary Clinton parle à bâtons rompus, sans notes sous les yeux, forte de son statut d’ancienne première dame et d’ancienne secrétaire d’État: des concepts clairs, une vision ambitieuse et la conviction granitique que «la démocratie est appelée à prévaloir». Mais à une condition: «Ne pas céder au populisme et empêcher l’ingérence de puissances étrangères.»