Diplomatie – Poutine, Merkel et Macron échangent sur le vaccin, Navalny et la Libye Vladimir Poutine, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont échangé ensemble mardi sur la coopération sur les vaccins anti-Covid, dont le russe Spoutnik V, sur la situation d’Alexeï Navalny et sur la Libye, ont annoncé l’Élysée et le Kremlin.

Lors d’une visioconférence, les trois dirigeants ont évoqué une possible coopération en matière de vaccin, en fonction de l’état d’avancement de l’examen du vaccin Spoutnik V par l’Agence européenne du médicament, a indiqué la présidence française dans un communiqué. Pour sa part, le Kremlin a précisé qu’ont été abordées «les possibles livraisons et la production commune» du Spoutnik V dans les pays de l’Union européenne.

Angela Merkel et Emmanuel Macron ont également attiré, selon Paris, «l’attention du président Poutine sur la situation de (l’opposant russe) Alexeï Navalny et la nécessité que ses droits soient respectés, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme, et que sa santé soit préservée». Pour sa part, la présidence russe a indiqué, sans donner plus de détails, avoir fourni «des éclaircissements sur les circonstances objectives» de l’affaire.

Ukraine

Selon l’Élysée, les dirigeants ont aussi de nouveau demandé que «la Russie s’engage de façon déterminée pour stabiliser le cessez-le-feu en Ukraine» et réclamé un «dialogue inclusif» en Biélorussie. Le Kremlin a lui exprimé «sa sérieuse inquiétude face à l’escalade de la confrontation armée provoquée par l’Ukraine», alors que des heurts meurtriers se sont multipliés depuis janvier.

Sur la Libye, les dirigeants français et allemands ont souhaité qu’avec la Russie ils «pèsent de tout leur poids pour favoriser le processus de transition», a indiqué l’Élysée. Ils ont aussi appelé à la poursuite de l’aide transfrontalière à la population syrienne.

Enfin, selon Paris, ils sont convenus de «coordonner leurs efforts afin que le dialogue s’engage et que l’Iran revienne au plus vite au respect de ses obligations» en matière nucléaire.

