Guerre en Ukraine – «Poutine n’aurait pas peur d’utiliser l’arme nucléaire» L’OTAN s’interdit d’intervenir en Ukraine, mais se renforce face à la Russie. Aveu de faiblesse ou démonstration de force? Explications d’un expert. Alain Rebetez Paris

Le président russe Vladimir Poutine a participé à une réunion avec les membres permanents du Conseil de sécurité de la Russie par vidéoconférence au Kremlin le 25 février 2022. EPA/ALEXEI NIKOLSKY /KEYSTONE

«Tous les pays qui en envahissent un autre pour y placer un gouvernement fantoche ont échoué.» Jean-Pierre Maulny, spécialiste des questions de défense

Au deuxième jour de l’attaque, la question subsiste: quel est l’objectif du président russe, Vladimir Poutine? S’il entend occuper le pays et faire chuter le président Volodymyr Zelensky pour le remplacer par un gouvernement prorusse, le pari est peut-être militairement jouable, mais il reste risqué à plus long terme. Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’IRIS et spécialiste des questions de défense et de l’OTAN, y voit même un échec assuré à l’échelle de plusieurs années: «Le pari est intenable à cause de la population. Tous les pays qui en envahissent un autre pour y placer un gouvernement fantoche ont échoué. On l’a vu en Afghanistan, en Irak, tous les exemples historiques s’achèvent par un échec. L’Ukraine est un pays vraiment occidental, en tout cas dans sa partie ouest, la situation serait inacceptable pour la population sur le long terme», estime-t-il.