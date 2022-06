«Nous sommes au rendez-vous.» Flanqué du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, Joe Biden aurait aussi pu dire: «America is back.» Oubliée, la fameuse «mort cérébrale» de l’alliance constatée par Emmanuel Macron, il y a à peine huit mois. Le moment est «historique». «Nous prouvons que l’OTAN est plus nécessaire que jamais», a déclaré le président américain.

Dans la foulée, les États-Unis, qui ont déjà 100’000 soldats en Europe, ont promis des F-35 au Royaume-Uni, de renforcer la défense aérienne en Allemagne et en Italie, d’envoyer deux destroyers de plus en Espagne. Washington va établir en Pologne «un quartier général permanent du 5e corps d’armée américain», des déploiements en Roumanie et dans les États baltes. À terme, la force de réaction de l’OTAN devrait passer de 40’000 à 300’000 hommes.