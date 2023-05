VOYAGES | 7 jours – du 17 au 23 août 2023 ou du 29 août au 4 septembre 2023 – Prague, Dresde et les châteaux de Bohême Croisière inédite sur l’Elbe et la Moldau sauvage

Au cours d’un itinéraire exclusif, partez à la découverte des trésors cachés de Bohême. Laissez-vous séduire par la navigation et nos excursions au sein de lieux où la nature révèle tous ses charmes le long de l’Elbe et de la Moldau sauvage. Visitez les villes de Prague, Dresde, cités authentiques et pleines de charme au riche passé culturel et architectural. Les châteaux de Bohême, symboles de la noblesse et de l’aristocratie, propriétés de l’illustre famille des Lobkowicz ou encore des Schwarzenberg, abritent des œuvres d’art insoupçonnées.

Date

Deux départs à choix:

Du 17 au 23 août 2023

Du 29 août au 4 septembre 2023

Croisières de 7 jours/6 nuits à bord du MS Elbe Princesse 2 (catégorie 5 ancres)

Prix

Dès Fr. 1790.– par personne inclut les vols de Genève A/R, les transferts aéroport-port-aéroport, la croisière de 7 jours/6 nuits en pension complète, toutes les boissons à bord et l’excursion à Prague incluses

Prague Luciano Mortula © Shutterstock

Au Programme

Les temps forts:

Navigation à bord d’un bateau à roues à aubes, une exclusivité CroisiEurope

Navigation sur l’Elbe et la Moldau sauvage, un itinéraire exclusif

L’esprit «Bohème»; entre musique, grandes familles aristocratiques et palais confidentiels

Les incontournables:

Prague, la ville aux cent clochers inclus

La maison natale de Dvorak, célèbre compositeur tchèque

Dresde, la Florence de l’Elbe et le château de la Résidence

Le coup de cœur:

Les châteaux de Bohême: Konopiste, ancienne résidence de chasse des Habsbourg et Nelahozeves, de style Renaissance, avec sa collection privée d’œuvres d’art

Prague S. Borisov © Shutterstock

Prix et prestations

Prix par personne en cabine double: dès Fr. 1790.–

Supplément pour cabine individuelle: Fr. 410.–

Prix garantis dès 20 personnes

Détail des prestations Afficher plus Le prix comprend: le vol de Genève vers Prague aller/retour

le transfert aéroport/port/aéroport

les taxes d’aéroport

la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J7

les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)

l’excursion à Prague

le logement en cabine double climatisée avec douche et WC

l’animation l’assistance de l’équipe d’animation à bord

le cocktail de Bienvenue

la soirée de gala

l’assurance assistance/rapatriement

les taxes portuaires Le prix ne comprend pas: les boissons figurant sur les cartes spéciales

les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts

les excursions optionnelles

l'assurance annulation/bagages

les dépenses personnelles

Renseignements et réservation

Notre partenaire