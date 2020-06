Rumeur d'empoisonnement – Prague expulse deux diplomates russes Un employé de l’ambassade russe a transmis au service tchèque des renseignements une fausse information sur une prétendue attaque au poison visant des politiciens.

Deux diplomates de l’ambassade russe à Prague ont été expulsés. Google Map

La République tchèque a expulsé deux diplomates russes anonymes après qu'un employé de l'ambassade russe ait répandu une rumeur sur une attaque au poison planifiée contre trois politiciens de Prague, a déclaré vendredi le Premier ministre tchèque.

«Un employé de l'ambassade a envoyé des informations délibérément inventées sur une attaque planifiée contre des politiciens tchèques au (service de renseignement, ndlr) BIS», a déclaré le Premier ministre Andrej Babis à la presse. «Nous avons adopté des mesures appropriées et adéquates et déclaré deux membres du personnel de l'ambassade non gratae», a-t-il ajouté.

( AFP/NXP )