Conseil communal – Prangins décide d’abolir le règlement sur les taxes de séjour Le Conseil communal a voté à l’unanimité pour l’abrogation du règlement sur les taxes de séjour. Certains conseillers ont en revanche vivement incriminé les réactions qui avaient été portées sur cette démarche du syndic. Marine Dupasquier

La nouvelle Municipalité pourra réfléchir à la manière dont elle souhaite répartir les taxes de séjour qui lui seront versées. Odile Meylan

Le vote a été on ne peut plus clair. Jeudi soir, les conseillers communaux pranginois ont accepté à l’unanimité l’abrogation du règlement sur la taxe régionale de séjour et celle des résidences secondaires, avec effet au 31 décembre 2022.

Faisant suite à la décision de Prangins de sortir de l’Association Région de Nyon dès janvier prochain, le préavis était signé par le syndic, François Bryand. Un geste qui avait eu de quoi surprendre, étant donné que le chef de l’Exécutif est également le président de Nyon Région Tourisme (NRT), l’un des principaux bénéficiaires de ces taxes.