Fiscalité communale – Prangins vote une hausse d’impôt dans un climat tendu Il a fallu plusieurs heures de débats et deux séances pour qu’une faible majorité se dessine en faveur d’une augmentation de trois points seulement. Yves Merz

La Commune de Prangins augmente son taux d’imposition de 55 à 58%, taux qui reste bien inférieur à la moyenne cantonale de 67,3%. LDD

Le 15 octobre à 1 h 30 du matin, le Conseil communal de Prangins décidait de reporter le vote sur l’arrêté d’imposition 2022. La proposition municipale d’augmenter l’impôt de 55 à 59 points était loin de trouver une adhésion suffisante. Le rapport de minorité de la Commission des finances (Cofin) demandait une hausse limitée à trois points, et l’Alliance libérale de Prangins (ALP) défendait le statu quo bec et ongles.

L’assemblée s’est donc retrouvée en séance extraordinaire ce mardi pour la suite des débats. Il a fallu encore une bonne heure et demie d’échanges animés pour en arriver au résultat du vote à bulletins secrets: 24 non et 26 oui en faveur d’une hausse de trois points, faisant passer le taux à 58%.

La proposition municipale d’augmenter l’impôt de quatre points sur toute la législature était motivée par de solides arguments décrits dans trois scénarios. En bref, avec un statu quo à 55 points, la marge d’autofinancement deviendrait négative et obligerait la Commune à emprunter pour financer les dépenses courantes.

Avec un taux à 58 points, tel que préconisé par la minorité de la Cofin, Prangins équilibre les comptes et conserve un autofinancement positif d’environ 1 million, mais doit se limiter dans ses projets d’investissement. Alors qu’avec quatre points de hausse, la Municipalité aurait les moyens de financer les projets promis lors de sa campagne électorale.

«Nous attendrons que de nouveaux projets soient votés par le Conseil pour évaluer si nous aurons besoin d’augmenter de nouveau notre taux d’imposition». Dominique-Ella Christin, syndique de Prangins

Mardi, la Municipalité est venue avec une nouvelle proposition: une hausse de trois points seulement, valable pour une année, et non plus pour toute la durée de la législature. «Nous attendrons que de nouveaux projets soient votés par le Conseil pour évaluer si nous aurons besoin d’augmenter de nouveau notre taux d’imposition, a déclaré la syndique Dominique-Ella Christin. Mais ces trois points d’augmentation sont essentiels pour éviter de recourir à l’emprunt.»

Dès lors, l’ensemble de la Cofin s’est rallié à cette proposition. En revanche, les fervents défenseurs du statu quo à 55 points, provenant essentiellement des rangs de l’ALP, mais aussi de l’Entente pranginoise, n’ont pas lâché le morceau: «Aucun élément tangible ne justifie une hausse», «Ce ne sont que des projections aléatoires», «Faisons d’abord des économies», «Décider cette hausse aujourd’hui est prématuré…»

En face, on a rappelé qu’un taux à 58% restait bien inférieur à la moyenne cantonale de 67,3%. Et qu’il fallait investir pour le climat et penser aux générations futures. Le résultat final dénote un changement au sein de la Commune de Prangins, réputée conservatrice et bourgeoise.

Yves Merz est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2007. Basé au bureau de Nyon, il couvre l'actualité de la Côte et France voisine. Il a travaillé au journal La Côte et à la Tribune de Genève.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.