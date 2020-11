Coronavirus – Pré-quarantaine recommandée avant Noël Pour diminuer les risques et passer les fêtes de fin d’année aussi bien que possible, le médecin cantonal bâlois a distillé vendredi ses conseils . L’OFSP lance lui une nouvelle campagne dimanche en faveur du dépistage.

Faites-vos achats de Noël dès maintenant, recommande le médecin cantonal bâlois. KEYSTONE

Le médecin cantonal de Bâle-Ville Thomas Steffen conseille d’observer une sorte de pré-quarantaine avant les fêtes de fin d’année, ceci dès 2-3 semaines avant les fêtes. Afin de limiter les contacts, les cadeaux de Noël devraient également être achetés maintenant, a-t-il recommandé lors d’un point de presse des experts de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) vendredi.

Thomas Steffen estime possible d’inviter ses grands-parents le jour de Noël. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un risque résiduel d’être infecté existe et recommande de respecter autant que possible la distanciation sociale, sans forcément aller jusqu’au port du masque. Pour les amateurs de fondue chinoise, le médecin a également un avis: il conseille le jour J d’utiliser un set par famille.

«Dans 4 mois, ce sera le printemps»

Ces conseils sont évidemment valables également pour Nouvel-An, a-t-il précisé. Quant au début de l’année, il sera propice à s’isoler à nouveau autant que possible afin de minimiser les risques et de passer le reste de l’hiver aussi bien que possible. Et, rappelle, t-il, «dans quatre mois, ce sera le printemps».

Face à des questions récurrentes pour les fêtes de fin d’année, l’OFSP réfléchit à davantage faire de recommandations, a indiqué de son côté Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l’infection de l’OFSP.

Nouvelle campagne de l’OFSP dimanche

L’Office fédéral de la santé publique lance une nouvelle campagne dimanche., avec le soutien de l’Association professionnelle des médecins suisses FMH et l’association nationale des hôpitaux H+. ats-Keystone

L’OFSP qui lance par ailleurs dimanche une nouvelle campagne de communication, afin d’inciter les Suisses à se faire tester. L’Association professionnelle des médecins suisses FMH et l’association nationale des hôpitaux H+ la soutiennent. Le nombre de cas est en baisse, mais moins de tests sont effectués. Pour éviter de transmettre le virus, les cas de Covid-19 doivent être détectés aussi vite que possible, a rappelé la responsable. Elle appelle donc la population à se faire tester en cas de symptômes.

La situation reste sérieuse, mais le nombre de cas et d’hospitalisation tend à se stabiliser voire à diminuer, selon Virginie Masserey. Les tests jouent un rôle primordial dans cette phase de diminution, a-t-elle-indiqué.

ATS/CHT