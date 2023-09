Précarité menstruelle – Les protections hygiéniques vont rester gratuites dans les écoles Après une phase pilote, le Conseil d’État vaudois a décidé de continuer de financer les serviettes et tampons dans les établissements d’enseignement postobligatoire. Julie Collet

Lancé en juin 2021 dans le canton de Vaud, le projet pilote «Agir contre la précarité menstruelle» a démontré un besoin. KEYSTONE/Laurent Gilliéron

En juin 2021, de curieux petits boîtiers jaunes apparaissaient dans les toilettes des établissements scolaires vaudois. Trois ans plus tard, leur présence est devenue une évidence. Les distributeurs en libre accès de serviettes hygiéniques et tampons facilitent la vie des personnes réglées. Un soutien discret que le Canton de Vaud a décidé de pérenniser.

Ces installations trouvent leur origine dans un postulat de Muriel Thalmann, députée au Grand Conseil et sensible à l’air du temps: «Ma maman avait réagi, scandalisée: «Tu as osé déposer ce texte?» se souvient la socialiste de 61 ans. Mais pour les jeunes filles d’aujourd’hui, évoquer les besoins liés à leurs règles est une évidence. Cela n’est plus un sujet tabou pour elles, ni pour les jeunes hommes.»

Dans la foulée de l’acceptation du texte, l’initiative pilote «Agir contre la précarité menstruelle» a été coordonnée conjointement par le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) et le Département de la jeunesse, de l’environnement et de la sécurité (DJES). Une cinquantaine d’établissements scolaires et de formation vaudois se sont vus équipés de distributeurs de protections menstruelles gratuites.

«Contrairement à ce que certains députés craignaient, personne ne profite pour se servir exagérément. L’enquête démontre que les distributeurs sont employés pour dépanner.» Muriel Thalmann, députée au Grand Conseil vaudois (PS)

Ils répondent à un besoin hygiénique de base pour toutes les personnes menstruées, quels que soient leurs moyens financiers. Un enjeu de santé, mais aussi d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, avoir ses règles sans disposer de protections peut être un motif d’absentéisme au travail ou aux études.

Chiffrer la précarité menstruelle

«Le projet pilote nous a permis de prouver qu’il y avait un besoin et d’en évaluer les coûts, synthétise Muriel Thalmann, enchantée de la décision du Conseil d’État. Contrairement à ce que certains députés craignaient, personne ne profite pour se servir exagérément. L’enquête démontre que les distributeurs sont employés pour dépanner. En revanche, on constate que chez les apprenties, la demande est plus importante que chez les gymnasiennes. C’est la première fois que l’on peut quantifier avec des chiffres la précarité menstruelle.» Le coût de ces mesures dans les établissements d’enseignement postobligatoire est estimé à 78’000 francs.

Au niveau de l’école obligatoire, la présence en libre accès de serviettes hygiéniques et de tampons revient aux communes. «J’ai bon espoir que la démarche aboutisse, beaucoup de municipalités ont déjà cet objet à l’agenda», se réjouit Muriel Thalmann.

Des distributeurs de protections hygiéniques vont aussi être mis en place dans des lieux d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation précaire, comme les institutions gérées par l’EVAM ou encore les foyers pour les femmes victimes de violence. La charge financière de ces installations sera assumée par le Département de la santé et de l’action sociale (DSAS).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.