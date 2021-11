Rencontre avec Elie Grappe – «Précoce, moi? Même pas» Le réalisateur défendra la Suisse à l’Oscar du meilleur film étranger avec «Olga», son premier long métrage. Cécile Lecoultre

Elie Grappe, cinéaste surdoué, défend «Olga», son premier film, en lice pour l’Oscar du meilleur film étranger. VALERIE MACON/AFP

Sa bouille de gamin au sourire craquant trahit à peine ses 27 ans. De toute façon, Elie Grappe surprend dès qu’il parle, phosphorant avec la maturité d’un vieux sage. Ainsi d’un parcours exceptionnel qui le voit, dès son premier film, dans la course à l’Oscar du meilleur film étranger avec «Olga». L’artiste prodige résume: «Mes parents, photographe et artiste plasticienne, m’ont fait pratiquer la musique dès 6 ans. Parce qu’ils n’avaient pas pu en faire. Notez, cela aurait pu être la boxe. Moi, ce fût la trompette.» Et de dérouler les hasards et coïncidences qui après dix ans de Conservatoire, le voient passer au cinéma.