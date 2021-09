C’est vous qui le dites 6 septembre - Prédateur, mariage pour tous, écologie, Covid-19

Prédateur

Le loup dans le jardin

Notre monde a toujours été un grand chaos que l’homme tente d’organiser avec les insuccès que l’on connaît. Reconnaissons que l’humain a progressé depuis le Néandertal. En effet, il s’est donné les moyens de se protéger et de s’autodétruire.

Se protéger soi-même est une nécessité légale reconnue (casque, ceinture de sécurité, médicaments, vaccins, etc.). Mais en protégeant le loup qui attaque nos veaux et nos brebis, agit-on avec justesse? Est-ce qu’en dédommageant fortement un éleveur fait-on une bonne action? N’a-t-on pas oublié qu’avec 500 fr. on peut faire vivre deux familles pendant un mois en d’autres contrées?