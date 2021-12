Conducteurs de plus de 70 ans – Prédire quels seniors ne pourront plus conduire Il est possible d’identifier quatre ans à l’avance des difficultés à prendre le volant avec des tests cognitifs simples, indique une étude d’Unisanté. Marie Nicollier

Le risque pour une personne de plus de 70 ans de ne plus pouvoir conduire peut être dépisté quatre ans à l’avance par des tests cognitifs simples, indique une étude d’Unisanté.

Les chercheurs ont évalué sur 442 volontaires, durant quatre ans, les propriétés des tests neuropsychologiques. Deux d’entre eux sont particulièrement efficaces, disent-ils.

Celui de l’horloge, dans lequel le sujet doit dessiner un cadran et indiquer 11 h 10. Et celui des tracés, qui consiste à relier graphiquement des chiffres et des lettres dans un ordre déterminé.

«Si une personne présente un risque plus élevé, on peut la sensibiliser à cette problématique.» Dr Ioannis Kokkinakis, chef de clinique à Unisanté

Les conducteurs de plus de 75 ans sont tenus de faire tous les deux ans une évaluation médicale de leurs facultés cognitives. Il s’agit ici d’agir en amont, en prédisant les troubles pouvant mener à perdre son permis.

Préparer la vie sans permis

«Les médecins généralistes se posent parfois des questions sur l’aptitude à la conduite d’un patient et comment cela va évoluer, particulièrement à partir de 70 ans», relève le Dr Ioannis Kokkinakis, chef de clinique à Unisanté.

Calculer le risque qu’une personne arrête de conduire – volontairement ou non – dans les quatre années qui suivent présente un double avantage, dit-il.

«Si une personne présente un risque plus élevé, on peut la sensibiliser à cette problématique. Il suffit parfois de mettre à jour ses connaissances; revoir les notions théoriques et pratiques de circulation afin d’améliorer ses compétences de conduite. On peut aussi l’accompagner dans la préparation de la vie après le permis, en envisageant par exemple d’autres moyens de transport.»

Chaque année en Suisse, 25 personnes en moyenne meurent à cause d’un accident causé par un conducteur de plus de 70 ans. Dans plus de la moitié des cas, c’est le conducteur lui-même qui perd la vie.

