Navigation propre – Premier bateau volant électrique homologué Le Candela vient de passer les tests sur le lac des Quatre-Cantons et s’ouvre le marché suisse. Ivan Radja

Le Candela Seven est désormais commercialisable en Suisse. DR

On appelle aussi ce type de bateau un hydroglisseur électrique, car ses foils lui permettent de voler au ras de l’eau. Le modèle du constructeur suédois Candela vient d’être homologué par l’Association des services cantonaux de la navigation, après une série de tests effectués sur le lac des Quatre-Cantons.

Il devait répondre à des normes de sécurité, de bruit et d’émissions, plus sévères qu’ailleurs en Europe. Par rapport à la certification CE, à laquelle tous les bateaux de l’UE doivent se conformer, la réglementation suisse est plus stricte. Les lacs des Alpes font également office de réservoirs d’eau potable et sont rigoureusement protégés.