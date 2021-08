Afrique – Premier cas confirmé de virus Ebola en Côte d’Ivoire C’est la première fois en 30 ans qu’un cas d’Ebola est signalé en Côte d’Ivoire. Il s’agit d’une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne.

Image d’illustration. Getty Images via AFP

Un cas de virus Ebola a été détecté en Côte d’Ivoire, le premier depuis près de 30 ans dans ce pays voisin de la Guinée durement touchée de 2013 à 2016 et où le virus est réapparu en 2021, a annoncé samedi soir le ministre ivoirien de la Santé.

Les autorités sanitaires ivoiriennes «ont été informées ce jour (samedi) par l’Institut Pasteur d’un cas de maladie à virus Ebola après examen des échantillons prélevés» vendredi «sur une jeune fille âgée de 18 ans de nationalité guinéenne», a déclaré à la télévision nationale RTI le ministre, Pierre N’Gou Demba.

Il a précisé que cette jeune fille avait quitté la ville de Labé en Guinée par la route et «est arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août». «Il s’agit d’un cas isolé et importé», a-t-il assuré, ajoutant que la patiente était «actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville», à Abidjan.

Selon le ministre, la Côte d’Ivoire dispose de vaccins contre Ebola et «procédera à la vaccination des groupes cibles, le personnel soignant qui a été en contact immédiatement avec la patiente et les forces de sécurité qui sont à nos frontières». «Une réunion interministérielle d’urgence» s’est tenue samedi en fin d’après-midi sous la présidence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi, a-t-il indiqué.

«Extrêmement préoccupant»

Parmi les mesures prises figurent la réactivation du système de surveillance et de riposte au virus Ebola mis en place pendant la dernière épidémie en Guinée, «l’identification et la surveillance de tous les cas contacts identifiés» et la «collaboration frontalière intense avec la Guinée». «Le gouvernement rassure les populations et les invite à la sérénité», a déclaré Pierre N’Gou Demba. «Toutes les dispositions sont prises pour faire face à cette situation».

Selon l’OMS, c’est le premier cas confirmé d’Ebola depuis 1994 en Côte d’Ivoire. «Il est extrêmement préoccupant que cette épidémie ait été déclarée à Abidjan, une métropole de plus de quatre millions d’habitants», a déclaré Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, dans un communiqué. «Cependant, l’essentiel de l’expertise mondiale en matière de lutte contre la maladie à virus Ebola se trouve ici, sur le continent, et la Côte d’Ivoire peut tirer parti de cette expérience pour accélérer la riposte», a-t-elle ajouté.

La Guinée et l’OMS ont officiellement annoncé le 19 juin la fin de la deuxième épidémie d’Ebola dans ce pays, quelques mois après la réapparition de cette maladie rapidement vaincue fois grâce à l’expérience accumulée en 2013-2016 où elle avait fait des milliers de morts.

AFP

