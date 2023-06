Affaire à Bassins – Premier citoyen condamné pour avoir menacé une ex-municipale Coupable, selon la procureure. Le président du Conseil communal de Bassins, Bernard Treboux, n’aurait pas dû s’emporter contre l’ancienne élue Maria Krasnova. Dominique Botti

Bernard Treboux, agriculteur et président du Conseil communal de Bassins, a été condamné à des jours-amende pour avoir menacé une ancienne municipale. Florian Cella

Cette période de l’année est intense pour Bernard Treboux. L’agriculteur de Bassins fait des allers et retours entre l’alpage – pour traire les bêtes – et les champs – c’est le temps des moissons. Le mois de juin est aussi celui de l’élection du président du Conseil communal, poste qu’il occupe aujourd’hui. Il dit vouloir rempiler pour un troisième mandat. «Autant vous dire que je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à cette décision de justice», nous déclare-t-il par téléphone mardi. L’homme (né en 1958) prend acte de cette condamnation pour menace contre l’ancienne municipale Maria Krasnova et veut tourner la page.