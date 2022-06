Nouvel écoquartier – Premier coup de pioche symbolique du projet Central Malley Les cinq bâtiments de l’écoquartier permettront d’accueillir 500 habitants et 1500 emplois. Les travaux se poursuivront jusqu’en 2024.

Les alentours de la gare de Prilly-Malley vont encore passablement changer durant les années à venir. KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

Les CFF ont symboliquement procédé lundi au premier coup de pioche du chantier de Central Malley, en compagnie des autorités des communes de Prilly et Renens. Ce nouvel écoquartier comprendra cinq bâtiments, dont deux tours.

Les travaux ont véritablement commencé au printemps dernier et se poursuivront jusqu’en 2024, rappellent lundi les CFF, qui investissent environ 250 millions de francs dans ce projet immobilier.

Autonomie énergétique

Situé sur une friche industrielle, Central Malley se trouve à proximité de la gare de Prilly-Malley, mais aussi de la patinoire de la Vaudoise aréna et du centre commercial de Malley Lumières. Outre le train et le bus, il connecte le métro m1 et le futur tram de l’Ouest lausannois.

Les CFF indiquent qu’ils visent l’autonomie énergétique des bâtiments. Central Malley est aussi le premier projet en développement certifié «Site 2000 watts» de Suisse romande, ajoutent-ils.

Pour mémoire, Central Malley faisait partie de la trentaine de projets immobiliers suspendus début 2021 par les CFF en raison d’une situation financière tendue. Cette décision avait provoqué de vives réactions dans le canton de Vaud et les CFF avaient rapidement fait machine arrière.

ATS

