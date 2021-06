Fête de la liberté à Moutier – Premier événement politique après le oui au transfert dans le Jura La manifestation a fait son retour vendredi soir dans la cité prévôtoise. L’occasion pour les sympathisants autonomistes de faire la fête.

Vendredi soir, la place devant de l’Hôtel de Ville a été renommée symboliquement «place du 18-Juin». KEYSTONE

Après une année d’absence en raison du Covid, la «Fête de la liberté» a fait son retour vendredi soir à Moutier. La manifestation était le premier événement politique des sympathisants autonomistes depuis que la cité prévôtoise a choisi de rejoindre le canton du Jura.

«Ce que vous avez fait, le 28 mars dernier, c’est un exploit historique, sans commune mesure», a lancé à la foule massée devant l’Hôtel de Ville le conseiller municipal Valentin Zuber. «Le résultat du 28 mars, c’est votre victoire, c’est votre succès», a ajouté l’élu autonomiste. Le 28 mars, les Prévôtois ont accepté par 2114 voix contre 1740 de devenir Jurassiens.

«Vous avez gagné ce vote, vous devez maintenant gagner la paix», a souligné Valentin Zuber, selon la version écrite de son discours. Le président de la délégation aux affaires jurassiennes de la Ville de Moutier a estimé que les «probernois» ont été dignes durant cette dernière campagne. «Et surtout fair-play dans la défaite».

Appel à l’unité

«Nous avons montré à la Suisse et au monde que nous étions capables de régler un problème géopolitique par la démocratie. Montrons maintenant que nous sommes capables de surmonter les divisions, de tendre la main à l’autre», a souhaité Valentin Zuber. Pour le conseiller municipal, il faut faire de Moutier une ville apaisée.

Membre du comité Moutier ville jurassienne, Mylène Jolidon a aussi appelé à la réconciliation. «L’immense majorité de nos adversaires est aujourd’hui prête à tourner la page et à aller de l’avant, pour le bien de la ville», a lancé la jeune militante autonomiste. «Nous devons construire avec eux».

Pour les deux orateurs, il faut maintenant que Moutier devienne jurassienne dans les plus brefs délais. «Nous pressons les deux gouvernements, bernois et jurassien, de tout mettre en oeuvre pour que ce transfert s’effectue le plus rapidement possible. Et donc avant le 1er janvier 2026», a déclaré Mylène Jolidon. Cette date est celle retenue par les deux cantons.

Place du 18 juin

La «Fête de la liberté», qui commémore le vote du 18 juin 2017 qui a vu la Ville de Moutier choisir de rejoindre le canton du Jura avant d’être annulé, conjuguait volet politique et partie festive. Pour le comité d’organisation, la date qui marque le transfert dans le Jura reste le 18 juin 2017.

Vendredi soir, la place devant de l’Hôtel de Ville a été renommée symboliquement «place du 18-Juin». «Chers amis, bienvenue sur la place du 18-Juin», a lancé Mylène Jolidon. Une place du 18-Juin avait déjà été inaugurée en juin 2019, mais des inconnus avaient dérobé la plaque. Le volet politique s’est achevé sur la Rauracienne, l’hymne jurassienne.

Règles sanitaires

La manifestation s’est déroulée dans le respect des règles liées au Covid, a souligné le comité d’organisation. Un périmètre avait été délimité devant l’Hôtel de Ville avec une fréquentation limitée à 300 personnes. La population a été invitée à manger et à boire dans les établissements publics en signe de soutien aux restaurateurs.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.