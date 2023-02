Football – Premier revers de l’année pour Yverdon Malgré une égalisation signée Berdayes, les Nord-Vaudois ont subi la loi du FC Thoune (1-3), vendredi à la Stockhorn Arena. André Boschetti

Fin de série pour Marco Schällibaum et Yverdon. KEYSTONE

La belle série d’Yverdon Sport a pris fin, vendredi à Thoune. Invaincus depuis le 19 novembre dernier (0-5 à la Pontaise face au SLO), les Nord-Vaudois se sont logiquement inclinés à la Stockhorn Arena. Un premier revers en 2023 qu’ils auront déjà l’occasion d’effacer le week-end prochain lors de la réception du leader, le FC Wil.

Mais pour reprendre sa marche en avant, YS devra en faire beaucoup plus et surtout bien mieux que vendredi soir. Privé il est vrai de plusieurs titulaires, dont son buteur Koro Koné et son axe central Hajrovic-Gétaz, l’actuel deuxième de Challenge League n’a réussi qu’à retarder l’inéluctable face à un adversaire beaucoup plus inspiré et entreprenant.

Un FC Thoune qui a concrétisé sa domination initiale peu après le quart d’heure grâce à Kyeremateng (17e). Mais alors que les Oberlandais auraient pu doubler la mise sans une certaine maladresse à la finition et un arrêt décisif de Martin sur une bonne frappe de Dos Santos (53e), Yverdon pouvait égaliser sur l’une de ses rares opportunités. Bien servi dans l’axe par Silva, Berdayes rétablissait une parité un brin flatteuse pour les Vaudois.

Alors que YS pouvait espérer ramener un très bon point de Thoune, Malula déviait de la tête dans son propre but un corner de Bares (76e). Sonnés, les Yverdonnois concédaient dans la foulée une troisième réussite à Oberlin qui mettait un terme au suspense. Mais certainement pas aux ambitions yverdonnoises de continuer de jouer son rôle de remarquable trouble-fête.

Afficher plus Stockhorn Arena. spectateurs. Arbitre: M. Sanli. Buts: 17e Kyeremateng 1-0, 67e Berdayes 1-1, 76e Malula (autogoal) 2-1, 77e Oberlin 3-1. Thoune: Matic; Dähler, Sutter, Bürki, Hefti; Bares; Dos Santos (78e Dzongalic), Matoshi (64e Rüdlin), Bertone; Ndongo (64e Oberlin), Kyeremateng (84e Lüchinger). Yverdon: Martin; Sauthier, Malula, Sörensen, Le Pogam; Zock (22e Hautier); Lusuena (83e Alan Rodriguez), Silva (73e Ninte), Kabacalman; Beyer (84e Beleck), Berdayes (84e Maurin). Avertissements: 45e Bertone, 66e Dähler, 79e Bürki. Notes: Thoune sans Castroman, Jankewitz (suspendus), Bamert, Hirzel ni Roth (blessés). Yverdon sans Schällibaum, Hajrovic (suspendus), Koné, Fargues, Mauro Rodrigues ni Samardzic (blessés).

André Boschetti est journaliste au Sport Center depuis janvier 2018. Auparavant il a été durant 16 ans à la rédaction sportive de 24 heures. Intéressé par tous les sports, il s'occupe principalement de football depuis quatre ans. Plus d'infos

