Variole du singe – Premier séquençage de l'ADN du virus rendu public Les HUG et l'Université de Genève ont partagé le génome avec la communauté scientifique pour mieux le connaître et le comparer aux cas étrangers.

La variole du singe est une maladie infectieuse causée par un virus, qui se transmet de l’animal à l’humain, mais qui peut aussi se transmettre d’humain à humain (archives). KEYSTONE/AP

Objectifs: mieux connaître la variole du singe. Le Centre des maladies virales émergentes des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l’Université de Genève (UNIGE) a rendu publique la séquence complète de l’ADN du virus de la variole du singe (Monkeypox en anglais) provenant des deux premiers cas identifiés en Suisse, les 21 et 24 mai 2022. Le génome a été partagé avec la communauté scientifique, par le biais de la plateforme Genbank.

Pourquoi le séquençage du virus est-il primordial? Le génome du virus de la variole, soit l'ensemble de son information génétique, est composé de dizaines de milliers de nucléotides. Séquencer le virus revient à lire ces nucléotides, représentés par des lettres pour plus de clarté. Pour séquencer, la réalisation d'un test PCR est nécessaire.

Ensuite, les scientifiques, ayant ces informations, peuvent observer le virus, comparer les échantillons suisses avec ceux répertoriés dans d’autres pays et les entrer dans leurs éventails de tests permettant de l’identifier.

Plus de 400 cas

À l’heure où ces lignes sont rédigées, quatre cas de variole du singe ont été confirmés par PCR en Suisse par le Laboratoire de virologie des HUG, qui fait partie du CRIVE de Genève, mandaté par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour surveiller ce type d’événement. Ces cas font partie d’une apparition importante et inhabituelle dans plusieurs pays d’Europe, d’Amérique du Sud et du Nord et en Australie.

Plus de 400 cas de variole du singe sont actuellement confirmés, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) depuis la première annonce au Royaume-Uni, le 7 mai 2022.

