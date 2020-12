Les Vaudois au pied du podium – Premier succès à la Tuilière pour LS Longtemps empruntés, les Lausannois ont profité d’un penalty et d’une expulsion adverse pour disposer (3-0) d’un pâle FC Vaduz. André Boschetti

L’attaquant lausannois Aldin Turkes a retrouvé le chemin des filets sur penalty contre Vaduz. Avant de doubler la mise sur une jolie frappe d’une quinzaine de mètres. Schmied n’a pu qu’admirer. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport n’a pas tardé avant de déposer un premier bijou dans son nouvel écrin. Trois jours après être logiquement tombée, face à YB, à l’occasion de l’ouverture officielle de son stade de la Tuilière, l’équipe de Giorgio Contini a vite corrigé ce départ raté.

Dans ce duel entre néopromus, le LS a pourtant longtemps paru emprunté face à un FC Vaduz beaucoup plus timide et inoffensif que lors de ses deux derniers voyages à la Pontaise. D’où, faut-il le rappeler, les Liechtensteinois étaient repartis avec une victoire et un nul. «Pour ne pas laisser notre adversaire opérer en contre, comme il l’avait si bien fait la saison passée, j’ai choisi de jouer plus bas et de lui laisser la possession du ballon, explique Giorgio Contini. Un plan de jeu qui a bien fonctionné. Car, si nous ne nous sommes pas créés d’occasions nettes, Vaduz ne s’est, lui non plus, pas montré dangereux avant la pause.»