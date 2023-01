Basketball – Premier titre pour Massagno, Thabo Sefolosha blessé Le club tessinois a remporté la SBL Cup, son premier trophée après 59 ans d’existence, en dominant en finale un Vevey vite privé de Thabo Sefolosha. Jérémy Santallo Montreux

Le week-end avait bien commencé, il ne s’est pas terminé comme prévu pour Thabo Sefolosha. keystone-sda.ch

Enfin! Après trois échecs en finale de la Coupe de la Ligue ces quatre dernières années, Spinelli Massagno a remporté dimanche le premier titre de son histoire en triomphant du Vevey Riviera Basket (73-69) en finale de cette SBL Cup 2023 à Montreux. Avec Thabo Sefolosha pendant un peu plus de 13 minutes, les Vaudois n’ont pas pu compter ensuite sur leur ancienne star NBA de 38 ans, diminuée par une blessure à la cuisse droite, celle qu’il massait déjà la veille pendant la demi-finale face à Union Neuchâtel.

«J’en saurai plus demain (ndlr: lundi). Cela me faisait mal aujourd’hui. J’ai essayé mais comme je n’arrivais pas à courir correctement, je ne voulais pas tricher vis-à-vis de l’équipe, a expliqué le «Swiss Knife», qui va être pris en charge par le staff médical du club. J’ai dit au coach que j’allais essayer à la mi-temps pour savoir si ça pouvait repartir mais j’étais trop loin pour pouvoir être performant. Samedi, j’ai demandé de gros efforts à mes jambes et revenir même pas 24 heures après, sans préparation, c’était trop. J’ai payé un peu tout ça.»

«C’était du combat, pas du basketball» Jonathan Dubas, capitaine de Vevey

Il disait samedi que son homologue Niksa Bavcevic était le meilleur entraîneur du pays. Mais c’est bien Robbi Gubitosa qui a gagné la bataille tactique de cette finale. En imposant d’abord une pression défensive à Malik Johnson comme le meneur en a rarement connu cette saison, l’entraîneur tessinois a choisi de couper la tête du serpent veveysan. Ses arrières Alexander Martino puis surtout Shannon Bogues ont constamment gêné la mise en place des attaques adverses et fait perdre trois ballons au joueur américain en première mi-temps.

Surtout, les joueurs tessinois ont répondu au défi physique que constitue une rencontre face au VRB. Malgré une contusion à la hanche dont il avait hérité la veille en demi-finale face aux Lions de Genève, l’increvable Juwann James (35 ans) et son compatriote Jonathan Galloway ont forcé Jonathan Dubas à défendre. «C’était du combat, pas du basketball», a soufflé le capitaine de Vevey en salle de presse. Massagno a pris le large (31-19) mais Vevey a réagi avant la pause, grâce à un tir primé de Michael Williams et un dunk rageur de Tyrell Johnson (40-32).

Isaiah Williams encore et toujours

Les vingt premières minutes tessinoises avaient été quasi parfaites alors Gubitosa et ses protégés sont sortis des vestiaires après seulement trois minutes. Au premier coup de sifflet, rien n’avait changé: Dusan Mladjan a puni le manque de taille de Mateus Rodrigues Rocha et Juwann James a sorti encore un peu plus Jonathan Dubas de son match (53-42). Mais à la fin du troisième quart, après un tir au buzzer de Malik Johnson, Vevey pouvait encore espérer décrocher la première SBL Cup de son histoire (58-51).

Toujours en embuscade, à moins 6 puis moins 5 au tableau d’affichage grâce à Michael Williams, Vevey a finalement été crucifié dans les dernières minutes par Isaiah Williams, qui s’était déjà offert les Genevois derrière l’arc la veille. Récemment auteur de 50 points lors d’un match de championnat face à Genève, l’arrière américain a été le grand bonhomme du week-end, avec le non moins talentueux Marko Mladjan. Trente-deux ans après son dernier titre, Vevey devra attendre encore un peu.

Spinelli Massagno - Vevey Riviera Basket 73-69 Afficher plus Salle omnisports du Pierrier (Clarens). 2000 spectateurs. Arbitres: MM. Novakovic, Stojcev, Jeanmonod. Score des quart-temps: 16-13, 24-19, 18-19, 15-18. Spinelli Massagno: Martino (0 point), Williams (19), D. Mladjan (5), M. Mladjan (13), James (8); Bogues (12), Galloway (14), Zoccoletti (2), Andjelkovic (0), Veri, Koludrovic, Stevanovic. Entraîneur: Robbi Gubitosa. Vevey Riviera Basket: M. Johnson (13), Williams (19), Sefolosha (2), T. Johnson (9), Dubas (14); Kübler (6), Rocha (3), Jones (3), Ravanel (0), Sjöberg, Maboso, Dos Santos. Entraîneur: Niksa Bavcevic.

