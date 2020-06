Élection complémentaire – Premier tour très serré à Vevey Les deux favoris, Valentin Groslimond (Entente veveysanne) et Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives) sont au coude-à-coude. Un deuxième tour sera nécessaire le 12 juillet. Karim Di Matteo

Élection très serrée pour les deux favoris: Valentin Groslimond (Entente veveysanne, 2e depuis la gauche sur l’image) obtient 41,66% des voix, Yvan Luccarini (Décroissance-Alternatives, 2e depuis la droite) 40,72%. Les deux challengers Oliver Ghorayeb (En Avant Vevey) et Daniel Beaux (Mouvement Citoyen Veveysan) finissent loin derrière en obtenant respectivement 441 (11.14%) et 114 voix (2.88%).

Aucun des deux favoris n’a réussi à déclasser son adversaire. Le PLR Valentin Groslimond, candidat de l’Entente Veveysanne, termine premier avec 1650 voix (41.68%), juste devant Yvan Luccarini (Décroissance Alternatives) et ses 1612 voix (40.72%). Les deux challengers Oliver Ghorayeb (En Avant Vevey) et Daniel Beaux (Mouvement Citoyen Veveysan) finissent loin derrière en obtenant respectivement 441 (11.14%) et 114 voix (2.88%).