Épalinges – Première briquette pour le chauffage à distance Dans un préavis d’intention, la Municipalité fait part de sa volonté de raccorder les quartiers des Croisettes et de la Croix-Blanche à une centrale de production de chaleur. Laurent Antonoff

Objectif des autorités: une couverture de 50% des besoins de chauffage du territoire par des ressources renouvelables locales à l’horizon 2035. Odile Meylan

C’est une première briquette que la Municipalité d’Épalinges pose en vue du chauffage à distance dans la commune. Lors du prochain Conseil communal, elle proposera ainsi un préavis d’attention aux élus, visant non seulement à créer un partenariat avec les Services industriels lausannois (SiL) pour la réalisation d’un chauffage à distance (CAD), mais aussi à construire et exploiter une centrale de production de chaleur à énergie renouvelable, avec les SiL et Romande Énergie.

La volonté des autorités palinzardes est de proposer une solution pour remplacer les énergies fossiles que sont le mazout et le gaz. Son objectif: une couverture de 50% des besoins de chauffage du territoire par des ressources renouvelables locales à l’horizon 2035. Deux quartiers seraient concernés par le chauffage à distance: celui des Croisettes, composé d’anciens bâtiments denses énergétiquement, et celui de la Croix- Blanche, plus hétérogène du point de vue des besoins avec des disparités, soit de températures, soit de timing. La finalité est aussi de répondre à l’augmentation de la consommation du Biopôle et de sécuriser son approvisionnement actuellement assuré par le CAD lausannois. Dans un premier temps, grâce à une extension du CAD lausannois, les premiers à être raccordés seraient le Biopôle, en priorité, puis le quartier des Tuileries et le complexe scolaire de Bois-Murat. La Croix-Blanche serait concernée dans un second temps, une fois le projet de chaufferie à bois autorisé.

Exploiter le bois local

Pour ce qui est de la technique, l’exploitation du bois, local et renouvelable, serait maximisée par une chaufferie centralisée. En comparaison avec plusieurs installations individuelles, les émissions de polluants seraient réduites et l’efficacité de l’installation nettement meilleure avec une chaudière moderne de grande puissance. Autres avantages: des frais d’entretien plus faibles, une installation silencieuse et inodore qui pourrait voir le jour à la Croix-Blanche, ainsi qu’un meilleur prix de revient à long terme. La production de chaleur et d’électricité serait réalisée par la gazéification du bois.