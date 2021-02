Tennis – Première demi-finale à l’Open d’Australie pour Daniil Medvedev Vainqueur de son compatriote Andrey Rublev en trois sets, le Russe de 25 ans rejoint le dernier carré du tournoi du Grand Chelem australien pour la première fois.

Daniil Medvedev reste sur 19 succès consécutifs. AFP

Le No 4 mondial Daniil Medvedev s’est qualifié pour sa première demi-finale à l’Open d’Australie en usant un autre Russe, Andrey Rublev, en trois sets 7-5 6-3 6-2, mercredi à Melbourne.

Pour une place en finale, Medvedev (25 ans) affrontera le No 2 mondial Rafael Nadal ou le No 6 Stefanos Tsitsipas, opposés en soirée (à partir de 09h30 en Suisse). Il s’agira de sa troisième demi-finale majeure.

L’autre demi-finale mettra aux prises le No 1 mondial Novak Djokovic à l’inattendu Russe Aslan Karatsev, 114e joueur mondial et issu des qualifications.

«Un de mes meilleurs matches»

A cheval sur 2020 et 2021, Medvedev, vainqueur du Masters 1000 de Paris et du Masters en fin de saison dernière, puis de l’ATP Cup avec la Russie début février, porte sa série de victoires consécutives à dix-neuf. Il en est également à onze succès d’affilée face à des joueurs du Top 10 désormais.

«C’est un de mes meilleurs matches dernièrement, pas seulement ici, mais même l’année dernière. C’était un match incroyable, il a vraiment bien joué, et j’ai réussi à le battre en trois sets, même sans jeu décisif», s’est félicité Medvedev.

Rublev impuissant

Rublev (23 ans) a eu beau frapper de toutes ses forces et y mettre toute l’énergie qu’il lui restait, il est apparu largement impuissant face au rouleau compresseur Medvedev, qui a souvent donné le sentiment d’être infranchissable.

Dans la première manche, le cadet des deux Russes a bien rattrapé un break de retard, de 4-2 à 4-4, mais rapidement dans le rouge physiquement, il n’a jamais vraiment mis en danger son aîné, à la fois plus solide, plus endurant, plus efficace au service, et finalement vainqueur en à peine plus de deux heures.

Medvedev a toutefois été massé au niveau de la cuisse gauche à même sa chaise, le match à peine terminé. «J’ai senti une crampe au quadriceps au dernier changement de côté, il ne fallait pas que je le montre, ce n’était pas facile, mais je savais que si je perdais mon jeu, il allait s’en rendre compte», a-t-il raconté.

«Je crois que je suis un des premiers à fatiguer autant Andrey sur le court, je suis content de ça, a-t-il souri. Je le connais depuis longtemps, je sais comment neutraliser ces gros coups.» En cinq duels avec Medvedev, Rublev n’a toujours pas gagné le moindre set (pour 12 perdus).

Deux Russes qualifiés

Au fil de ses cinq premiers matches de la quinzaine australienne, le No 4 mondial n’a connu qu’une alerte, au troisième tour, quand Filip Krajinovic l’a poussé dans un match en cinq manches après avoir remonté deux sets de retard.

Avec la qualification de Karatsev la veille, le tennis russe compte deux représentants dans le dernier carré en Grand Chelem pour la troisième fois dans l’ère Open, après l’US Open 2001 (Safin et Kafelnikov) et 2006 (Davydenko et Youzhny).

AFPE