Wimbledon – Première demie à Londres pour Rybakina qui affrontera Halep La Kazakhe a battu l’Australienne Ajla Tomljanovic et fera face à la Roumaine, lauréate en 2019, jeudi.

Elena Rybakina va disputer sa première demi-finale en Grand Chelem. AFP

La Kazakhe Elena Rybakina, 23e mondiale, s’est qualifiée mercredi à Wimbledon pour sa première demi-finale de Grand Chelem en battant l’Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 44) 4-6 6-2 6-3.

«C’est incroyable. Je suis si heureuse d’être en demi-finales après un match très difficile», a commenté Rybakina qui affrontera jeudi pour une place en finale la Roumaine Simona Halep (WTA 18), lauréate 2019 et facile vainqueur de l’Américaine Amanda Anisimova (WTA 25) 6-2 6-4.

Née à Moscou, Rybakina aujourd’hui âgée de 23 ans est la première représentante du Kazakhstan, hommes et femmes confondus, à se hisser en demi-finales d’un tournoi du Grand Chelem. Elle avait déjà atteint les quarts à Roland-Garros en 2021, mais elle n’avait jamais dépassé les 8es de finale à Wimbledon.

Service ravageur

«J’ai commencé un peu lentement, je n’ai pas très bien servi au début. Peut-être que j’étais un peu nerveuse», a analysé Rybakina. «Elle a vraiment bien joué, surtout en défense, mais j’ai tout fait pour bien me concentrer sur mes services (ndlr: son point fort) en essayant de trouver un passage et je l’ai trouvé».

En effet, Tomljanovic a cueilli son adversaire à froid en réussissant le break avant que la Kazakhe ne soit totalement entrée dans le match, pour mener 2-1. Elle a ensuite conservé son avantage jusqu’au bout en se montrant elle-même extrêmement solide sur sa mise en jeu.

Mais dès le début de la deuxième manche, Rybakina et son service ont fait des ravages (4 aces, 88% de points gagnés après le premier service et 11 points gagnants). La Kazakhe a ainsi égalisé à une manche partout. Sur sa lancée, elle s’est rapidement détachée 5-1 dans la manche décisive et n’a plus été menacée.

AFP

