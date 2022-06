Portrait de Erin Lederrey – Première femme trans à l’aumônerie de l’armée Aumônière de l’armée suisse, elle est la première femme trans à ce poste. Cette informaticienne de métier est aussi férue de théologie et présidente de l’Antenne LGBTI Genève. Marie Destraz (Protestinfo)

Erin Lederrey, l’aumônière trans de l’armée. Laurent Guiraud

Elle débouche du coin de la rue au pas, s’identifie d’un geste franc de la main et d’un sourire à peine visible. Et pour cause: Erin Lederrey sort de chez le dentiste, la bouche encore sous anesthésie. Un soleil de plomb inonde la terrasse du Pain quotidien, qui jouxte la plaine de Plainpalais à Genève.

Un retour aux sources donc et un clin d’œil à la foi protestante devenue le socle de sa vie. Aujourd’hui, Erin Lederrey est ingénieure en informatique. Mais elle caresse toujours le rêve de travailler, un jour, en Église avec ou sans la robe du ministre.