JO 2022 - Première médaille d’or néo-zélandaise aux JO d’hiver

Médailles

La Norvège, qui a récolté ce samedi de l'or à deux reprises lors de la première journée des JO (skiathlon dames avec Therese Johaug et relais mxite de biathlon) est forcément en tête du tableau des médailles. Elle précède la Slovénie (1 x or/1 x bronze), les Pays-Bas et la Suède (1 x or tous deux). La Suisse n'apparaît évidemment pas encore dans ce classement…