Enfants à l’école – Première rentrée scolaire? «Une promotion qu’il faut fêter» Lundi, la cloche sonnera aussi pour les petits de 4 ans révolus. Comment appréhender ce moment symbolique? Le pédiatre Nahum Frenck répond. Simone Honegger

Le docteur Nahum Frenck encourage les familles à inventer un rituel pour fêter la première rentrée scolaire de leur enfant. FLORIAN CELLA

La toute première rentrée scolaire reste une étape importante qui génère son lot de joies et d’inquiétudes au sein des familles. Le pédiatre et thérapeute familial Nahum Frenck y voit, pour sa part, l’occasion d’une belle et importante célébration.