Rentrée des classes 3/3 – «Première semaine, ça, c’est fait!» Comme tant d’autres petits Vaudois, Violet, 6 ans, a bouclé sa première semaine d’école. Bilan. Catherine Cochard

À Chailly, Violet Christensen joue sous les arbres au sortir de l’école. Odile Meylan

Ce vendredi après-midi, l’ambiance n’était plus du tout la même que lundi, au Collège de Chailly. Écoliers, parents et profs semblent s’être totalement faits à la nouvelle normalité induite par le Covid-19. Ce qui n’enlève pas le caractère particulier de cette rentrée. Ce lundi n’était pas un simple retour aux affaires après les vacances: il s’agissait de reprendre une année mise en suspens pour préserver la santé de la population. «Première semaine, ça, c’est fait», résume une maman qui patiente devant l’école, comme en relâchant une certaine pression.

«Joyeux anniversaire» à distance

Violet Christensen raconte le jeu qu’elle a créé cette semaine. Elle parle de ses copains de classe, de celui qui ne peut pas se laver les mains parce qu’il a un plâtre et qui par conséquent utilise du désinfectant. Elle explique aussi comment l’autre jour, toute la classe a souhaité via Face Time un joyeux anniversaire à leur camarade qui n’a pas repris l’école lundi parce qu’une personne de sa famille a peut-être attrapé le virus.

Une nuée d’écoliers

On entend à peine sonner la cloche en raison de la nuée d’écoliers criants et courants qui s’empare simultanément du préau. La petite fille qui, lundi encore au même moment, versait toutes les larmes de son corps, semble à présent impatiente de quitter sa mère pour l’après-midi. Violet fait mine de filer puis se ravise: «Encore un dernier bisou!» fait-elle en se serrant contre sa mère avant de descendre dans la cour.

Quotidien plus léger

La vie a-t-elle déjà repris son cours comme avant? «En partie, acquiesce Tanya Christensen. Le fait que Violet ait repris l’école et que je sois retournée en ville, toutes ces petites choses rendent le quotidien plus léger. Je ne suis plus du tout angoissée comme au début du confinement.»Et Rémy, comment vit-il cette séparation d’avec sa sœur avec laquelle il a passé le plus clair de son temps ces deux derniers mois? «Il est très triste, il s’ennuie, regrette sa maman, qui n’a pas d’autre choix que de le garder auprès d’elle puisque la garderie dans laquelle le garçon se rend normalement n’a pour le moment pas rouvert. Mais l’autre jour pour la première fois depuis le début de la pandémie, je l’ai laissé faire du toboggan. Quand je lui ai dit qu’il pouvait y aller, il m’a regardé, interloqué. Je lui ai dit que j’avais du gel hydroalcoolique sur moi, et qu’on désinfecterait les mains juste après.»

«Ça fait du bien de voir les enfants être à nouveau des enfants!» Tanya Christensen

Violet sort de l’école et les deux enfants s’amusent à présent à cache-cache sur le chemin de la maison. «Ça fait tellement de bien de voir les enfants être à nouveau des enfants!» conclut leur maman.