Le 29 novembre 2022, j’ai été élu président du Conseil national. En tant que «premier citoyen» du pays, j’ai à cœur que chaque citoyenne et citoyen soit intégré dans notre État démocratique. Le 3 décembre, la Journée internationale des personnes handicapées nous a rappelé que nous devons tous nous mobiliser pour l’inclusion.

En Suisse, 1,8 million de personnes vivent avec un handicap. Soit une personne sur cinq. En tant que membre de longue date du comité cantonal grison de Pro Infirmis, je connais les attentes et les besoins de ces personnes. Malheureusement, beaucoup d’entre elles évoluent encore en marge de notre société, subissent des discriminations et ne peuvent pas participer pleinement à la vie publique.

«Dans des domaines clé, l’accessibilité et le soutien nécessaires à la pleine participation des personnes concernées sont insuffisants.»

En 2018, la Suisse s’est engagée à changer cela. Elle doit mettre en œuvre la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CRDPH). En mars 2022, l’examen du rapport d’application par le Comité des droits des personnes handicapées a montré de mauvais résultats: notre pays est loin de faire partie des meilleurs. Dans des domaines clé comme la formation et le marché primaire du travail, l’accessibilité et le soutien nécessaires à la pleine participation des personnes concernées sont insuffisants.

En outre, des personnes en situation de handicap sont partiellement ou entièrement privées de leur droit de vote et d’éligibilité. Le matériel de vote n’existe pas en langage simplifié ou en braille. Lorsque des personnes en situation de handicap se présentent à des élections, elles sont confrontées à des barrières physiques ou à la stigmatisation.

Cela entraîne un déséquilibre dans la représentation politique. Actuellement, il n’y a qu’un seul conseiller national avec un handicap. Pourtant, une représentation plus équitable à tous les niveaux pourrait être un levier pour l’égalité. Dans notre Suisse fédérale et multilingue, la démocratie devrait refléter la réalité. Or, lorsque 20% de la population est sous-représentée, ses droits sont souvent oubliés ou ignorés.

Pour une représentation équitable

Au cours de mon mandat, je souhaite donner un signal fort. Le 24 mars 2023, je convoquerai la première session des personnes handicapées de Suisse avec Pro Infirmis. Contrairement à la Session des jeunes et à la Session des femmes, seul un cinquième des 200 sièges est utilisé. Cela correspond à une représentation équitable dans la société.

Mon appel s’adresse aux hommes et aux femmes politiques, qui doivent se rendre compte de la proportion d’électeurs et électrices qu’ils représentent sous la coupole du Palais fédéral. Il s’adresse également aux personnes concernées, qui doivent voir la possibilité de défendre elles-mêmes leurs intérêts au parlement. Et il s’adresse à tout le monde. Ensemble, faisons en sorte que ces 20% de la population puissent prendre leur place dans la société et en politique.

