Équateur – Première tentative de dialogue entre indigènes et gouvernement Manifestants indigènes et ministres du gouvernement équatorien se sont rencontrés à Quito ce samedi.

Une première tentative de dialogue a eu lieu samedi à Quito entre manifestants indigènes et gouvernement équatorien, au treizième jour du mouvement de contestation contre la vie chère dans le pays.

Une réunion s’est tenue en présence du chef de la Confédération des nationalités indigènes (Conaie, fer de lance des manifestations), Leonidas Iza, de dirigeants d’autres organisations indigènes, et de plusieurs ministres du gouvernement, sous les auspices du président du Parlement Virgilio Saquicela.

«Nous avons demandé l’ouverture d’un dialogue», a déclaré à la presse Virgilio Saquicela, à l’issue de cette rencontre de médiation, la première depuis le début des manifestations. Selon Virgilio Saquicela, plusieurs ministres du gouvernement étaient présents, dont Francisco Jimenez, le ministre des Affaires gouvernementales. «Ce dialogue a commencé, il n’y a pas eu d’engagement quelconque, mais simplement la décision de la Conaie (…) de consulter sa base pour désigner une commission pour entamer ce dialogue», a expliqué le président du Parlement.

«Nous espérons que dans les prochaines heures, une commission sera mise en place et qu’ils pourront s’asseoir à la table des négociations. (…) C’est un pas en avant, un début», a-t-il estimé. «Le gouvernement s’est montré ouvert» au dialogue, pour lequel l’Eglise catholique, l’ONU et les universités ont proposé leur médiation, toujours selon Virgilio Saquicela.

Plus de six morts depuis le début des manifestations

Près de 14’000 manifestants indigènes sont mobilisés dans tout le pays pour protester contre la hausse du coût de la vie et exiger notamment une baisse des prix des carburants, d’après la police, qui estime leur nombre à près de 10’000 dans la capitale.

La Conaie exige notamment une réduction des prix du carburant et un moratoire d’un an sur le paiement des dettes bancaires des paysans. Elle exigeait jusqu’à présent, en préalable à toute discussion, la levée de l’état d’urgence décrété dans au moins six provinces du pays.

Les violences ont fait à ce jour six morts, et quelque 300 blessés parmi les manifestants, civils, policiers et militaires, selon diverses sources. Les manifestants ont tenté à deux reprises ces derniers jours d’investir l’enceinte du Parlement, à Quito où des pénuries commencent à se faire sentir. Samedi en fin d’après-midi, ce même Parlement doit débattre, à l’initiative de l’opposition, d’une procédure de destitution du président Guillermo Lasso, élu en mai 2021.

