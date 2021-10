Football – Première victoire pour Kriens face au SLO La lanterne rouge Kriens s’est offert Stade Lausanne Ouchy sur le plus petit des scores pour sa première victoire de la saison.

L’équipe de Meho Kodro n’a pas réussi à s’imposer sur la pelouse de la lanterne rouge Kriens. Eric-Lafargue

Un jour sans pour les hommes de Meho Kodro. En déplacement au Kleinfeld, les Lausannois ont été surpris rapidement par Kriens. Sur la première offensive des Lucernois, Helios Sessolo (13e, 1-0) mettait les locaux devant sur une passe d’Izer Aliu. Sonné, Stade Lausanne n’a pas vraiment réussi à réagir, étant notamment mené au nombre de frappes à l’heure de retourner aux vestiaires.

De retour sur le pré, les Vaudois se sont fait plus pressants. Alban Ajdini et Sofyan Chader, à deux reprises, se faisaient les premiers dangereux, équilibrant ainsi la statistique des frappes. Restait à ajuster la mire. L’heure de jeu a été le moment choisi par Meho Kodro pour injecter du sang frais par l’intermédiaire de l’entrée de Romain Bayard et Mergim Qarri, averti dans la minute. Le buteur Brighton Labeau les rejoignait 5 minutes plus tard.

La réaction des Stadistes se révélait toutefois insuffisante pour retourner la tendance, avec quelques frappes non cadrées, notamment de Mergim Qarry. Les dernières minutes, alors que Kriens avait utilisé tous ses changements, ont vu le feu prendre un peu plus devant la cage de Kriens. Mais cela n’a pas payé face à des Lucernois bien décidés à maintenir leur avantage et ainsi remporter leur première victoire de l’exercice 2021-2020.

Même avec cette victoire, Kriens reste au fond du classement de Challenge League, malgré avoir doublé son nombre de points (6). L’opération est mauvaise du côté de Stade Lausanne Ouchy (16), qui avait remporté la même affiche 5 à 0 fin septembre. Le retour au score de Wil en fin de rencontre face à Schaffhouse (3-3) fait le jeu des Vaudois, qui voient deux concurrents directs s'enlever mutuellement des points et rester à deux longueurs (14). Une victoire leur aurait permis de passer devant Xamax et Aarau pour se hisser au pied du podium (4e).

Sport-Center

