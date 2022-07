24’000 signatures récoltées – Première victoire pour l’initiative en faveur du sport Le texte demande au Conseil d’État de consacrer 1% de son budget au sport, soit 100 millions de francs, contre moins de 0,1% aujourd’hui. Laurent Antonoff

Le député PLR Sergei Aschwanden est le président du comité d’initiative «Pour une politique vaudoise ambitieuse». ARC Jean-Bernard Sieber ARC

«Quel combat! Quelle victoire!» C’est en ces termes que le député Sergei Aschwanden (PLR) annonce sa nouvelle victoire sur les réseaux, un combat gagné loin des tatamis pour l’ancien médaillé olympique de judo à Pékin.

Sa satisfaction? L’initiative «Pour une politique vaudoise ambitieuse», dont il préside le comité, a récolté 24’000 signatures. La moitié aurait suffi. «C’est un immense succès», se réjouit le député.

Budget décuplé

L’initiative demande que l’État de Vaud attribue au sport 1% de son budget, contre moins de 0,1% actuellement. Ces 100 millions de francs iraient aux clubs, associations et autres organisateurs de manifestations.

«À côté des aspects sociaux et éducationnels évidents, le sport et l’activité physique ont un impact important sur la santé, sur ses coûts et favorisent le maintien de l’autonomie des personnes âgées, avance l’initiative. Géré et encadré bénévolement dans le canton par plus de 20’000 membres de comités, entraîneurs et arbitres, le sport est un phénomène et ciment social très important.»

«Des opportunités incroyables vont s’ouvrir pour le sport vaudois. Des possibilités pour tous et notamment pour les plus jeunes.» Sergei Aschwanden, président du comité de l’initiative

«À travers cette initiative nous visons à donner au sport et à l’activité physique la place qui lui revient. Pour le bien de l’ensemble de la population vaudoise, des plus jeunes aux aînés, il est temps de mettre en place une politique sportive ambitieuse dans le Canton de Vaud, centre névralgique du sport à l’international», expliquent les initiants.

Avec 24’000 signatures récoltées en l’espace de quatre mois, «des opportunités incroyables vont s’ouvrir pour le sport vaudois. des possibilités pour tous et notamment pour les plus jeunes, assure Sergei Aschwanden. Cette victoire n’est qu’un début. Le processus politique et démocratique ne fait que commencer.»

Laurent Antonoff

