Suisse romande – Première volée d’infirmiers praticiens spécialisés Les cinq infirmiers praticiens spécialisés (IPS) de cette première volée sont engagés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et y exercent déjà.

Le nouveau profil de professionnels de santé est apparu au milieu des années 60 en Amérique du Nord. KEYSTONE

Les cinq premiers infirmiers praticiens spécialisés (IPS) ont obtenu leur diplôme. Ils sortent de l’Université de Lausanne (UNIL) où ils ont bénéficié d’une formation de deux ans inédite en Suisse. Les compétences acquises leur permettent notamment d’effectuer des diagnostics et des actes médicaux, de prescrire des médicaments, en partenariat avec un médecin.

Les cinq premiers IPS sortiront de l’UNIL mardi, master en poche, trois ans après l’adoption d’un nouvel article de la loi sur la santé publique vaudoise, écrit le canton lundi dans un communiqué. Apparu au milieu des années 60 en Amérique du Nord, notamment en réponse à l’essor des maladies chroniques, ce nouveau profil de professionnels de santé veut contribuer à améliorer l’offre en soins à la population.

Le système de santé suisse connaît aujourd’hui d’importantes tensions organisationnelles sous l’effet du vieillissement de la population, de l’augmentation des maladies chroniques et des coûts. L’IPS peut contribuer à améliorer l’accès pour la population et la continuité du suivi dans les situations de maladie chronique, relève le communiqué.

Quatre orientations

Dans le canton, ce profil constituait le chaînon manquant d’un système sous pression et toujours plus orienté vers la santé communautaire et les soins ambulatoires.

Les IPS sont titulaires d’un Master ès sciences en pratique infirmière spécialisée de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL. En complément à l’enseignement facultaire, ils réalisent sept mois de stage pratique. Quatre orientations sont possibles: santé mentale, soins aux adultes, soins pédiatriques et soins primaires.

Tous les IPS de cette première volée sont engagés au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et y exercent déjà, précise le communiqué.

