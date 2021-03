Restaurateurs en colère – Premières amendes pour avoir manifesté à plus de cinq En novembre dernier à Lausanne, une centaine de cafetiers-restaurateurs avaient dressé des tables vides sur la place Saint-François. Une trentaine d’entre eux avaient été dénoncés pour manifestation non autorisée. Laurent Antonoff

À l’appel du collectif #quivapayerladdition, des tables vides avaient été dressées à Saint-François pour symboliser les établissements fermés en raison du Covid-19. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

C’était une époque pas si lointaine où manifester à plus de cinq personnes était strictement interdit, en raison de la pandémie de coronavirus. La jauge est fixée aujourd’hui à quinze. Il n’empêche. En novembre dernier, à l’appel du collectif #quivapayerladdition, un rassemblement spontané de cafetiers-restaurateurs se tenait sur la place Saint-François, à Lausanne. L’idée était de dresser des tables vides, symboles des établissements fermés pour cause de Covid-19. En marge de cette action, 26 personnes avaient été dénoncées à la préfecture pour s’être rassemblées en trop grand nombre. Les amendes arrivent depuis lundi dans les boîtes aux lettres. Et elles ne sont pas très salées.

«Nous n’avons fait que dresser des tables.» Antoine Piguet, patron du XIIIe siècle et fondateur de #quivapayerladdition

«Mon mari, qui est coassocié de la Brasserie de Montbenon, du Saint-Pierre et du Café de Grancy, a reçu son amende en début de semaine», confirme Frédérique Beauvois, cofondatrice de #quivapayerladdition. Le montant: 50 francs. «Ce n’est effectivement pas beaucoup, comme nous l’a expliqué notre avocat. La sanction est plutôt clémente», poursuit Frédérique Beauvois. Le couple a décidé de ne pas faire recours. «Cela coûterait bien plus cher de faire recours, et puis nous avons tellement d’autres combats à mener en ce moment pour notre branche. Nous ne devons pas nous disperser.» Frédérique Beauvois comprend par ailleurs tous ceux qui choisiront de s’opposer à leur amende.

Antoine Piguet est de ceux qui ne passeront pas à la caisse. Il est notamment le patron du XIIIe siècle à la Cité, fondateur de #quivapayerladdition et vice-président de GastroLausanne. Il a aussi été dénoncé alors qu’il était à Saint-François. Il attend son amende d’un jour à l’autre. «Ce jour-là, nous n’avons fait que dresser des tables vides sur la place. Ce n’était clairement pas une manifestation. Il est vrai que 50 francs, ce n’est pas un gros montant, mais il a peut-être été fixé justement pour décourager les recours. En ce qui me concerne, je veux avoir la possibilité de me défendre et de m’expliquer.» Antoine Piguet a été dénoncé une seconde fois à la préfecture, cette fois pour avoir été l’organisateur officiel d’une autre action du collectif #quivapayerladdition à la promenade Derrière-Bourg, à Lausanne. Ce jour-là, les cafetiers restaurateurs étaient invités à déposer de faux lingots d’or au pied d’un Picsou en carton.

GastroVaud paiera les amendes

GastroVaud, qui avait critiqué les dénonciations en parlant de «mesquinerie», s’est engagée à payer les amendes des cafetiers-restaurateurs. «C’est un geste normal de solidarité. Je comprends ceux qui s’y opposeront, mais je crois qu’il faut désormais regarder en avant. Une chose est sûre: GastroVaud ne paiera pas les recours», prévient Gilles Meystre, son président.