Régionalisation de l’épuration - Premiers investissements pour la Step régionale de Lucens

Après une législature à mettre en place les structures politiques, place à la réalisation pour la future step régionale et intercantonale de Lucens. Quelques jours après l’entrée en fonction des nouvelles autorités politiques, le Conseil intercommunal était réuni mercredi pour étudier un crédit de 5,6 millions en vue des travaux de mise en conformité de l’installation, qui devra traiter les micropolluants. Validé à l’unanimité, cet investissement doit permettre de conduire les démarches techniques et procédures administratives jusqu’en 2023.

«L’investissement global est estimé à 68 millions et si tout se passe bien, la mise en eau est prévue en 2026» Sylvain Schüpbach, municipal de Lucens

Viendra alors l’heure de passer au chantier proprement dit. «L’investissement global est estimé à 68 millions et si tout se passe bien, la mise en eau est prévue en 2026», annonce Sylvain Schüpbach, municipal de Lucens et président du comité de direction. L’infrastructure réunira 29 communes et traitera aussi les eaux usées de l’industrie Cremo, dont un représentant suivra le projet sans faire partie des instances politiques.

Pylône à déplacer

Par rapport aux études initiales, le dossier a perdu 13% de sa charge pollutive, suite au choix de la commune d’Henniez de maintenir et développer sa propre station, qui traite les eaux usées de Nestlé Waters. Si le projet lucensois pourra ainsi économiser des coûts d’exploitation ou s’éviter la déconstruction de la Step d’Henniez, le coût par habitant pointe ainsi à la hausse.

Pas de quoi remettre en cause les premiers investissements. Ceux-ci permettront diverses planifications ou le déplacement d’un pylône de la ligne à haute tension entre Lucens et le Nord vaudois. Implanté au sein même du site de la Step lucensoise, il sera déplacé sur la parcelle voisine et rehaussé.

