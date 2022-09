Réforme du gymnase en 4 ans – Premiers soubresauts politiques avant le séisme scolaire Les partis multiplient les prises de position sur le prolongement du cursus de maturité et ses conséquences sur l’école obligatoire. Entre eux, des failles apparaissent. Vincent Maendly

Les gymnases vaudois devront-ils accueillir des étudiants sur un cursus de quatre ans dès 2032? C’est l’enjeu de la réforme fédérale dans le pipeline. Patrick Martin / 24 Heures

Les quelques Cantons – dont Vaud – qui offrent un cursus de l’école de maturité sur trois ans seulement seront-ils contraints de le prolonger d’un an? C’est, pour les concernés, l’énorme enjeu de la réforme fédérale mise en consultation actuellement. Le délai pour s’exprimer s’achève dans une semaine. On saura donc bientôt ce que pense le Conseil d’État vaudois de ce projet, voulu par Berne dans le but d’«améliorer la comparabilité des certificats de maturité». On devine un accueil assez froid.