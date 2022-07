Lausanne débloque son compteur – Premiers sourires pour Ludovic Magnin et le LS Devant près de 3000 fidèles, les Vaudois sont venus sans trop de peine à bout du FC Schaffhouse vendredi (5-1). Grâce à Sanches et à des doublés de Labeau et Koyalipou. André Boschetti

Pour son premier match à la Tuilière, Ludovic Magnin a réussi des débuts parfaits puisque son Lausanne-Sport s’est facilement imposé face à Schaffhouse, vendredi soir. keystone-sda.ch

On patientera bien sûr encore quelques semaines et on attendra quelques confirmations supplémentaires avant d’affirmer que la décevante défaite concédée par le Lausanne-Sport à Bellinzone en ouverture de championnat n’est qu’un simple faux pas sans lendemain. Mais on peut tout de même accorder le mérite au favori de cette Challenge League d’avoir réussi à tout de suite parfaitement réagir en corrigeant aussi vite que possible la médiocre impression laissée dans la canicule tessinoise, il y une semaine.