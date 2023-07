Grande série estivale – Prenez un bain de soleil avec notre série «Un été au zénith» Force créatrice et parfois destructrice. Astre fascinant, essentiel à la vie et inspirant, le soleil sera au cœur d’une série de rencontres, de reportages et de décryptages durant tout l’été. Pascale Burnier

De plus en plus de Suisses de tous âges et profils prennent leur retraite à l’étranger. Reportage à Alicante avec Pasqualina et Marcel Corthésy, ici en route pour la plage. Marie-Lou Dumauthioz/24heures

Ils aiment se dorer la pilule et guettent les premiers rayons. Accros à la chaleur, champions de la bronzette, ils prennent leurs quartiers dans les piscines publiques ou au bord du lac chaque été. Eux, ce sont ces amoureux du bronzage reconnaissables à leur peau tannée. Changement de décor. Rendez-vous au sud de l’Angleterre, à 13 kilomètres de Salisbury, un pays bercé par la chanson «Here Comes the Sun», des Beatles. Ici, d’autres adeptes du soleil se retrouvent par milliers chaque année. Stonehenge, monument mégalithique inscrit à l’Unesco, lieu chargé de mythes et mystères, fascine encore et toujours. C’est au solstice, le 21 juin, que la fièvre y atteint son apogée. Druide et mordus de cet astre, de sa force et de sa symbolique, ils fêtent le dieu soleil.

Nous sommes allés à la rencontre de ces accros de la bronzette. Ici, à la piscine de Bellerive à Lausanne. Florian Cella /24heures

Après un été 2022 dans la peau de notre jeunesse, précédé d’un été dédié à l’eau en 2021, cette année, la rédaction de «24 heures» se place sous le signe du soleil. «Un été au zénith», notre grande série estivale, se déclinera sur plus de 40 épisodes à découvrir dans votre journal et sur nos plateformes numériques.

Admiré, fascinant, détesté, inspirant, le soleil fait partie de nos vies à tant d’égard. Sans lui, nous ne sommes rien. Alors arrêtons-nous sur cet astre, parlons sciences et astronomie, santé, environnement. Parlons psychologie, allons à la rencontre de ceux qui l’apprécient ou le haïssent, découvrons ses bienfaits et ses méfaits.

Le soleil et le corps

Médicament naturel, le soleil a soigné des centaines d’enfants atteints de tuberculose à Leysin. À travers le témoignage de Françoise, qui a passé deux ans dans un sanatorium au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on découvre ou redécouvre ce pan de l’histoire des Alpes vaudoises, histoire d’une médecine d’un autre temps. Le soleil n’est pourtant pas toujours l’ami de l’homme. Cancer de la peau, allergies solaires, on vous dit tout.

L’occasion également de parler crème protectrice. Planté devant un rayon de supermarché, bombardé de messages tout aussi encourageants les uns que les autres, comment choisir une crème solaire efficace? Comment comprendre ce qui est le mieux pour la peau, ce qui est vraiment naturel, bio, ou respectueux des océans? Voici donc des conseils. Business toujours, et si nous partions en reportage pour découvrir la fabrication d’une marque de lunettes de soleil suisse?

Cet été au zénith sera aussi une bouffée d’air, un temps pour prendre de la hauteur. Celle de l’âme, en parlant de ces beaux soleils que dessinent les enfants. Que signifient-ils? Comment les interpréter? Un psychothérapeute décrypte. S’évader, toujours en parlant art. Le soleil a guidé tant d’artistes, inspiré tant d’auteurs, mais aussi des architectes. Le Corbusier en a fait quasi une obsession. Not Vital? C’est ce plasticien de génie et de renommée internationale qui vit en partie dans son château de Tarasp en Basse Engadine. «House to Reach the Sunset» est une œuvre de 13 mètres qu’il a l’ambition de construire aux quatre coins du monde. Le soleil au cœur d’un procédé artistique, c’est aussi l’héliographie. L’Américain Michael Papadakis pratique et nous explique.

«Comment vit-on dans un village qui ne voit jamais les rayons du soleil?»

Des rencontres humaines, c’est encore et toujours ce que souhaite vous proposer votre quotidien. Nous le ferons cet été avec des retraités pas comme les autres. Ces seniors ont choisi de quitter la Suisse pour passer cette tranche de vie plus au sud. Direction Alicante, où une diaspora de Suissesses et de Suisses ont posé leurs bagages mais n’hésitent pas à se retrouver autour d’une bonne fondue! Retour au pays, cette fois pour comprendre comment on vit lorsque le soleil se fait rare ou qu’il snobe totalement un village ou une vallée.

Dès lundi, retrouvez donc ce cocktail de portraits, d’interviews, de reportages et d’enquêtes tout au long d’un été que l’on souhaite pétillant, rafraîchissant mais aussi instructif. Mais au fait, pourquoi, nous les Vaudois, appelons le soleil Jean Rosset? Un peu de linguistique et de patois, voilà qui nous éclairera!



