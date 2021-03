À quoi rêvent les 2042 candidats aux Municipalités vaudoises? Ils ont assurément de beaux projets et d’ambitieuses politiques publiques dans leur programme. Reste à savoir s’ils auront la chance de les concrétiser. Car le temps où les Communes se royaumaient en terres vaudoises est échu. Leur sphère d’influence s’est réduite. «Dans les faits, les Communes ont peu d’autonomie», avertit Dominique Dafflon, un syndic qui a vécu le douloureux changement. Il est syndic de Saint-Barthélemy depuis 1998.

Plusieurs éléments expliquent cette perte d’autonomie. D’une part, les législations supérieures imposent un carcan toujours plus contraignant pour les autorités locales. La loi sur l’aménagement du territoire qui gèle le développement de nombreux villages en est un exemple. Les Exécutifs au bout de la chaîne essaient, avec plus ou moins de bonne volonté, de mettre en pratique cette loi dont souvent ils ne voulaient même pas.

Le plan de désendettement du Canton et sa réforme EtaCom, née sous l’ère Claude Ruey et Charles Favre avec l’appui de l’Association des communes vaudoises, est aussi montré du doigt. Bien aidé aussi par l’habile Pascal Broulis, actuel ministre des Finances, l’État a réussi à se remettre à flot et à préserver la prospérité nécessaire pour mener des projets ambitieux comme le Pôle muséal de Lausanne. Mais la redistribution des tâches a puni durablement les Communes.

Si ces dernières dépensent de plus en plus, elles ont de moins en moins de liberté. Leur marge de manœuvre pour développer des politiques publiques de proximité a fondu. Dans certains cas, elle n’existe plus. Cette situation pèse sur la politique communale et suscite des tensions vives autour des finances. Il y a urgence à agir. Il en va d’une certaine idée de notre démocratie, qui commence sur la place de nos villes et villages. Cette démocratie décentralisée qui est la seule à pouvoir juger de la pertinence de la subvention au club de football du coin ou de la planification des transports en commun de proximité.