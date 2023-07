Football – Préparé à la dure, le SLO souffle contre GC Le Stade Lausanne Ouchy, au milieu d’une lourde préparation physique, a battu Grasshopper (2-1) en match amical à la Pontaise. Robin Carrel Lausanne

Ça a chauffé sur la fin… DR

«On ne va pas changer, ça c’est sûr. On ne déroge pas à nos principes. Il faut courir, courir, être prêt physiquement pour ça. Cette victoire fait du bien aux gamins, car beaucoup n’ont jamais touché à ce niveau.» Après l’intéressante victoire en préparation contre les Grasshoppers, Anthony Braizat était très clair quant à ce qu’il veut voir de sa formation, néo-promue à la surprise générale il y a un mois, face au FC Sion et qui plonge dans l’inconnue du plus haut niveau helvétique.

Les Stadistes de Super League vont donc ressembler aux Oscherins de la dernière saison de Challenge League. Même si le 4-3-3 sera sans doute de mise, afin de densifier l’entrejeu, et si des recrues sont encore attendues, les principes de base seront similaires. Ça va jouer au ballon et presser haut. Si le premier but contre GC est tombé sur un corner, d’une jolie tête de Lucas Pos (3e), le 2-0, à quelques secondes de la pause, est arrivé d’un gros pressing lausannois, qui a permis à Florian Danho de récupérer une passe hasardeuse d’une Sauterelle et de mettre le ballon sous la transversale.

«Ça fait du bien, surtout après une défaite 5-0 contre YB, a assuré un coach, après la partie, très occupé à s’assurer que tous les ballons seront rapatriés. On est très fatigué, parce qu’on travaille beaucoup. On s’était d’ailleurs entraîné la matinée de cette rencontre et on avait joué il y a tout juste trois jours. Les 60 premières minutes étaient intéressantes dans l’attitude. Voilà, il faut construire! Il y a encore des recrues qui vont arriver, pour amener de la qualité et de la concurrence.»

Car dès que le SLO a fait tourner - huit changements d’un coup peu après l’heure de jeu -, ça a logiquement été plus compliqué. GC a égalisé sur corner, la transversale du portier Tristan Zesiger a tremblé, mais ça tout de même tenu. Avec les futures recrues - un gardien, un latéral gauche, un No 10 et un attaquant sont attendus -, Braizat pourra souffler et faire souffler un groupe qui devra se dépouiller à chaque sortie pour atteindre son objectif de maintien dans l’élite.

