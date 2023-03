Le monde de l’immobilier est fascinant. Il rassemble une variété de métiers, de compétences, de personnalités et de tempéraments qui en font sa richesse. Les évolutions sociétales, et les enjeux qui en découlent, dynamisent nos métiers et nous obligent à revoir nos façons de travailler pour concevoir le monde de demain.

Je parle bien entendu des défis liés à la transition énergétique, mais aussi de la digitalisation des pratiques et de l’éclosion des nouvelles technologies, à l’instar des agents conversationnels et des intelligences artificielles génératives. Faut-il pour autant faire table rase du passé et repartir de zéro? Non, bien évidemment.

Tisser des liens entre générations

Et les jeunes générations le savent parfaitement. En témoigne, par exemple, l’événement organisé il y a tout juste une semaine par les jeunes du SVIT Young Romandie, dont le fil rouge était de «tisser des liens entre les générations». Un moment d’échange et de partage dont j’aurai l’occasion de vous parler prochainement.

Quid des apprentis? En Suisse romande, environ 450 apprentis sont présents dans la filière Employé de commerce Fiduciaire/Immobilière. L’apprentissage est une voie d’accès au monde de l’immobilier qui permet d’acquérir des connaissances métiers théoriques tout en se confrontant aux réalités du terrain.

«Nombreuses sont les régies immobilières qui ont compris l’importance d’intégrer des apprentis dans leurs équipes.» Vincent Leroux, président du SVIT Romandie

Nombreuses sont les régies immobilières qui ont compris l’importance d’intégrer des apprentis dans leurs équipes. À la fois pour transmettre les bonnes pratiques et compétences, mais aussi pour partager des expériences et échanger avec la future génération. Nul doute que les acteurs de l’immobilier accueillant des apprentis seront ceux qui, demain, insuffleront de l’innovation dans nos métiers, au service de leurs clients.

