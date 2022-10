Entraînement psychologique – Préparez votre cerveau avant le marathon À quelques jours du Lausanne Marathon, deux spécialistes et une coureuse expliquent le rôle du mental chez les populaires. Sur 42 km, la tête est aussi importante que les jambes. Pierre-Alain Schlosser

Pour les coureurs populaires, la préparation mentale est aussi importante que la préparation physique sur une épreuve comme le marathon. KEYSTONE

S’inscrire à un marathon ne fait plus peur aux sportifs amateurs. Si courir 42,195 km devient de plus en plus accessible, passer quatre ou cinq heures sur le bitume n’est toutefois pas anodin. Les plans d’entraînement peuvent aider à se préparer physiquement. Mais qu’en est-il de l’aspect mental, souvent délaissé? Entraîneur, psychologue et coureuse populaire partagent leur expérience et leurs astuces pour muscler son cerveau.