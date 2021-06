Cybercriminalité et cyberescroquerie – Près de 1000 infractions liées à des paiements et achats en ligne Plus de 2000 infractions se sont déroulées en ligne en 2020, a indiqué mardi le canton de Vaud. La plupart relevant de la cybercriminalité économique.

Dans la plupart des situations, celle-ci est liée à un abus de systèmes de paiement en ligne, de cartes prépayées ou à une usurpation d’identité (34%) ainsi qu’à une non-livraison d’achats sur un site de petites annonces (34%), selon les chiffres publiés (photo d’illustration). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Dans le canton de Vaud, 2141 infractions se sont déroulées en ligne en 2020, ce qui représente 24% de l’ensemble des infractions pour lesquelles un mode opératoire numérique est possible. La plupart de ces infractions relèvent de la cybercriminalité économique, en particulier de la cyberescroquerie: 968 infractions ont été commises lors de paiements ou d’achats en ligne, indique mardi le canton.

À titre de comparaison, 3534 cambriolages ont été enregistrés durant la même année. La plupart des infractions de cybercriminalité sont commises dans le domaine économique (84%). Le reste se répartit entre la cyberatteinte à la réputation et les pratiques déloyales (10%) et les cyberdélits sexuels (6,3%), a précisé Statistique Vaud.

Domaine économique

La majorité des modes opératoires des infractions relevées dans le domaine économique est du ressort de la cyberescroquerie (79%). Dans la plupart des situations, celle-ci est liée à un abus de systèmes de paiement en ligne, de cartes prépayées ou à une usurpation d’identité (34%) ainsi qu’à une non-livraison d’achats sur un site de petites annonces (34%), selon les chiffres publiés.

Avec 24,6 personnes victimes pour 10’000 habitants, les hommes reportent plus fréquemment des situations de criminalité numérique que les femmes (18,4). Ces dernières figurent toutefois nettement plus souvent parmi les plaintes pour des infractions dans le cadre de cyberdélits sexuels (87%) et pour des cyberatteintes à la réputation (62%). La cybercriminalité économique concerne quant à elle davantage les hommes (59%).

