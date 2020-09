Santé publique – Près de 130’000 personnes atteintes de démence en Suisse En prévision de la Journée mondiale Alzheimer le 21 septembre, l’association Alzheimer Suisse a publié ce lundi une brochure informative et souligne que les adultes plus jeunes peuvent également être atteints par cette maladie.

En Suisse, près de 130’000 personnes sont atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence. KEYSTONE

Les adultes plus jeunes peuvent aussi être atteints de la maladie d’Alzheimer, rappelle Alzheimer Suisse. Comme ils ont encore une activité professionnelle, ils doivent faire face à certains défis. En marge de la Journée mondiale Alzheimer le 21 septembre, l’association publie une brochure informative à ce sujet.

En Suisse, près de 130’000 personnes sont atteintes d’Alzheimer ou d’une autre forme de démence, a indiqué Alzheimer Suisse lundi dans un communiqué. 6% d'entre elles travaillent encore.

Ces collaborateurs peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle, estime Alzheimer Suisse. Mais leurs tâches doivent être adaptées en conséquence et la culture d’entreprise doit être «compréhensive», écrit l’association.

Brochure informative

La brochure informative, élaborée avec un groupe de personnes atteintes de démence, est destinée aux employés, aux employeurs et aux responsables des ressources humaines, lit-on dans le communiqué. Elle donne non seulement des indications juridiques mais aussi des conseils pour créer un environnement de travail «positif».

La brochure fournit également un aperçu de la maladie et encourage à aborder le sujet et à chercher de l’aide, indique encore Alzheimer Suisse. L’association précise que le processus est souvent long jusqu’à ce qu’un diagnostic correct soit posé: les symptômes visibles chez les personnes âgées atteintes de démence passent plus inaperçus chez les personnes plus jeunes.

ATS/NXP