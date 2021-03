Lausanne – Près de 1500 personnes défilent pour soutenir la ZAD Un cortège parti du siège du gouvernement vaudois, vendredi, a invité le maximum de militants à investir la colline du Mormont, sur laquelle plane la menace d’une évacuation.

Quelque 1500 personnes ont défilé vendredi à Lausanne en soutien à la ZAD du Mormont. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Partie de la place du Château, le cortège s'est rendu jusqu'au parc de Mon Repos. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les militants ont invité le maximum de personnes à rejoindre la ZAD, menacée d'évacuation par la police. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI 1 / 3

Environ 1500 personnes ont défilé vendredi en fin de journée à Lausanne en soutien à la ZAD du Mormont. Les activistes ont appelé le maximum de sympathisants à les rejoindre sur leur colline, sachant que leur évacuation par la police pourrait être imminente.

Parti vers 17h30 de la place du Château, devant le siège du gouvernement vaudois, le cortège s’est dirigé jusqu’au parc de Mon Repos, sous les fenêtres du Tribunal fédéral. Un choix symbolique sachant que le TF doit toujours se prononcer sur l’extension de la carrière du cimentier Holcim sur la colline du Mormont, où la première ZAD – pour zone à défendre – de Suisse a vu le jour en octobre dernier.

«Protéger la colline et notre avenir»

Initiée par le mouvement de la Grève du climat, la manifestation de vendredi avait été autorisée par les autorités. Elle s’est déroulée pacifiquement et la police n’a pas eu à intervenir. Les quelque 1500 participants, selon un décompte de Keystone-ATS, portaient tous des masques. Toutes les catégories d’âge étaient représentées, avec toutefois une nette majorité de jeunes adultes.

Avec leurs pancartes, chants et discours, les militants ont dénoncé les velléités d’extension d’Holcim et, plus globalement, la dépendance au béton. Ils ont exigé des constructions plus écologiques et la création d’un fond pour offrir une reconversion professionnelle aux travailleurs des entreprises jugées polluantes.

Ils ont surtout invité le maximum de militants à investir la colline du Mormont avant que la police ne débarque. «Nous sommes évacuables dès mardi 30 mars, nous avons besoin de plus en plus de personnes sur place», a lancé une zadiste en s’adressant à la foule. «Rejoignez-nous pour protéger la colline et notre avenir», a-t-elle ajouté.

ATS