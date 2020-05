Année compliquée pour l’établissement intercantonal – Près de 2 millions de perte pour l’Hôpital de la Broye Secoué par le départ de son directeur général et de plusieurs cadres, entraînant une surveillance des Cantons de Vaud et de Fribourg, l’HIB boucle l’année 2019 sur un déficit de 1,8 million. Sébastien Galliker

L'Hôpital intercantonal de la Broye a connu une année 2019 bien mouvementée. Jean-Paul Guinnard

Marquée par la célébration du 20e anniversaire de la fusion des hôpitaux de Payerne et d’Estavayer-le-Lac, l’année 2019 de l’Hôpital intercantonal de la Broye s’était terminée en eau de boudin avec le départ de plusieurs cadres. Leurs successeurs devront compter avec une perte de fonctionnement de 1,8 million de francs au bouclement de l’exercice sur quelque 103 millions de chiffre d’affaires, a annoncé l’établissement, mercredi. Le budget prévoyait un déficit de seulement 400’000 francs.

Dans les faits, les produits d’exploitation s’élèvent à 101 millions de francs, soit 0,7% de moins que prévu. Les charges d’exploitation se montent à 99,2 millions, soit 0,5% de plus qu’imaginé, notamment en charges de personnel. En y ajoutant des amortissements, intérêts et attributions diverses de près de 4 millions, les comptes bouclent dans le rouge pour la quatrième année consécutive. Ces soucis ne troublent néanmoins pas la confiance des Broyards envers leur hôpital, qui a comptabilisé 42’730 journées d’hospitalisation (+6%).

Budget 2020 déficitaire

«Cette situation mobilise la direction et le Conseil d’établissement, qui travaillent d’arrache-pied à la mise en place de solutions durables pour assurer la pérennité financière. Le retour à des comptes équilibrés est amorcé mais il se fera sur plusieurs années», explique Charly Haenni, président du Conseil d’établissement, dans le communiqué. Ainsi, le budget 2020 tablait sur un déficit de 1,5 million de francs, avant la pandémie.

La perte sera finalement bien plus conséquente. Pour les seuls mois de mars et d’avril, le Covid a coûté plus de 5 millions de francs à l’HIB, montant dû à la baisse des activités traditionnelles et aux dispositifs en personnel et infrastructures mis en place pour faire face à la crise. Dans le même temps, l’établissement a aussi renforcé son directoire. De nouveaux chefs des finances et de la logistique sont en fonction depuis 2019. Une directrice des ressources humaines et un directeur des soins ont aussi commencé leur mission le mois dernier.

Direction intérimaire prolongée

L’hôpital doit encore recruter son directeur général et son directeur médical, mais la pandémie a repoussé plusieurs entretiens. Patron des lieux par intérim, Stephan Hänsenberger a donc vu son mandat de directeur prolongé jusqu’à fin 2020. «Dès 2021, le comité de direction sera complet. Il pourra poser les bases de la nouvelle stratégie et définir la mission de l’établissement en tenant compte des trois rapports demandés par les Cantons de Vaud et de Fribourg en fin d’année dernière», dévoile Charly Haenni. La présentation de ces documents a aussi été repoussée par la crise. Pour rappel, il s’agissait d’analyser la gouvernance, l’aspect financier et l’évolution médicale de l’HIB.